Ilnapolista.it - Conte ha il dubbio Anguissa: Gilmour è in forma e potrebbe tornare il doppio play (Repubblica)

ha ilè inilnon è al top e in questo finale di campionato –dixit – giocheranno quelli che sono più in. È logico quindi attendersi che a Bologna sia riconfermato dal primo minuto lo scozzeseche sta offrendo ottime prestazioni e si è ormai definitivamente integrato nei meccanismi del Napoli.non sta benissimo eandare in panchina nel posticipo di lunedì sera.ScriveNapoli con Pasquale Tina:Ha avuto qualche intoppo in più Frank– schierato titolare contro il Milan a causa dell’indisponibilità proprio di McTominay – che non è al meglio. Non è da escludere l’ipotesi. Lo scozzese è una delle note positive del Napoli di questo periodo e scalpita per la riconferma: al momento è leggermente favorito ma sarà decisivo l’allenamento di questa mattina.