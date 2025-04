Conte alla Juventus ci siamo | ADL già in contatto col suo erede

Conte alla Juventus ed ora arriva una svolta significativa: pare infatti che ci siamo. Con De Laurentiis che sarebbe già in contatto con il suo erede in panchina.Nell'ultimo periodo di tempo si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno alla Juventus di Antonio Conte. I bianconeri, come è noto, stanno facendo i conti con il fallimento del progetto di Thiago Motta, che non a caso è stato esonerato. In tal senso, i tifosi sognano il grande ritorno del condottiero bianconero, l'uomo in grado di riportare il titolo a Torino da allenatore dopo diversi anni al termine del calvario successivo a Calciopoli. In tal senso, è inevitabile che ci sia preoccupazione a Napoli.

