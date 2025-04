Conte alla Juve accordo trovato | l’annuncio non lascia dubbi

alla fine. L’Inter non mollerà, ma ogni passo falso può essere una grande occasione per il club partenopeo.A guidare la squadra c’è un uomo abituato a vincere, che ha accettato di sedersi sulla panchina del Napoli proprio con quell’obiettivo. Antonio Conte ha già vinto quattro scudetti con due squadre diverse, ma vuole aggiornare il suo palmares. Tuttavia, continuano a circolare alcune voci che lo vedrebbero lontano dal capoluogo campano già in estate.Napoli, Conte può salutare: la Juve non molla la presaL’arrivo di Tudor a seguito dell’esonero di Thiago Motta non ha placato i rumors di un possibile ritorno alla Juventus per Antonio Conte. Spazionapoli.it - Conte alla Juve, accordo trovato: l’annuncio non lascia dubbi Leggi su Spazionapoli.it Arrivano dichiarazioni importanti sul possibile addio del tecnico pugliese, i tifosi azzurri sono increduli. Il Napoli si prepara a vivere un gran finale di stagione, con l’obiettivo di tornare a vincere dopo un’annata a dir poco deludente. La sfida scudetto è sempre più nel vivo e gli azzurri vogliono provarci finofine. L’Inter non mollerà, ma ogni passo falso può essere una grande occasione per il club partenopeo.A guidare la squadra c’è un uomo abituato a vincere, che ha accettato di sedersi sulla panchina del Napoli proprio con quell’obiettivo. Antonioha già vinto quattro scudetti con due squadre diverse, ma vuole aggiornare il suo palmares. Tuttavia, continuano a circolare alcune voci che lo vedrebbero lontano dal capoluogo campano già in estate.Napoli,può salutare: lanon molla la presaL’arrivo di Tudor a seguito dell’esonero di Thiago Motta non ha placato i rumors di un possibile ritornontus per Antonio

Juventus, trovato l’accordo con Mancini: ecco cosa può succedere con l’ex CT - Il laboratorio di Antonio Conte non chiude mai. Nemmeno durante la sosta per le nazionali. Anzi, proprio in queste settimane, l’allenatore del Napoli intensifica i suoi esperimenti per ritrovare ... (informazione.it)

Conte e la Juve, netto cambio di passo! Con il Napoli si è rotto qualcosa… - Il tecnico potrebbe lasciare la panchina anche se ha un contratto fino al 2027: le sue parole hanno acceso le speranze dei bianconeri e del Milan ... (msn.com)

Conte può lasciare il Napoli? La verità sulla clausola, Milan e Juventus alla finestra - Passano gli anni, trascorrono le sessioni di mercato, ma alla fine il nome di Antonio Conte torna sempre di moda per i top club italiani. Non è una novità che. (msn.com)