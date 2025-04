Console Israele Fratelli d' Italia | Funaro prenda posizione su chi vuole Carrai fuori dalla Fondazione Meyer

Fratelli d'Italia chiede alla sindaca Sara Funaro di prendere posizione sulla richiesta di rimuovere il Console onorario di Israele, Marco Carrai, dalla presidenza della Fondazione Meyer. Ciò succede dopo che venerdì è stata presentata la lettera, indirizzata al presidente della Regione.

