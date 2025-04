Consiglio comunale | si discute di modifiche al regolamento e rideterminazione delle tariffe Tari

Consiglio comunale, in programma per lunedì 7 aprile, le modifiche al regolamento e la rideterminazione della Tari, la tassa su i rifiuti, per l'anno in corso. Ad introdurre questa importante discussione il sindaco Michele Conti. I consiglierei comunali, prima. Pisatoday.it - Consiglio comunale: si discute di modifiche al regolamento e rideterminazione delle tariffe Tari Leggi su Pisatoday.it Al centro della prossima seduta del, in programma per lunedì 7 aprile, leale ladella, la tassa su i rifiuti, per l'anno in corso. Ad introdurre questa importante discussione il sindaco Michele Conti. I consiglierei comunali, prima.

Consiglio comunale: si discute di modifiche al regolamento e rideterminazione delle tariffe Tari. “Bocciate le mozioni per il territorio, in consiglio comunale si discute ancora di Palestina”. Al Consiglio comunale si discute di trasporti emergenza abitativa (VIDEO) - - Quotidiano di. "Giù le mani dai fondi Tamoil!", 999 firme a favore della petizione lanciata dal comitato spontaneo. Oggi in Consiglio Comunale si discute l'emendamento alla delibera del 2019 sull'uso dei fondi. Convocazione del Consiglio Comunale per il 2 aprile 2025. Destinazione dei fondi del risarcimento Tamoil: dibattito e intesa ma si discute ancora. Ne parlano su altre fonti

Consiglio comunale aperto. Si parlerà della sanità pubblica - Doppia convocazione del consiglio comunale nei prossimi giorni a Matelica, per discutere di bilancio e sanità pubblica. Nella seduta ... (msn.com)

Al Consiglio comunale si discute di trasporti emergenza abitativa (VIDEO) - Riunione in via Verdi del consiglio comunale di Napoli. L’assise cittadina è stata preceduta da una protesta dei comitati per la casa. Al centro della ... (napolivillage.com)

Verona, Pasque Veronesi: la rievocazione storica infiamma il consiglio comunale - Durante il consiglio comunale a Verona, è scoppiata una polemica per la mancata approvazione delle “Pasque Veronesi” ... (veronaoggi.it)