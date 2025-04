Congresso Lega | Salvini rieletto segretario fino al 2029 Vannacci prende la tessera e apre a nuovi ruoli | Io Vice? Vedremo…

Salvini. Dopo i colLegamenti con i sovranisti europei, da Victor Orban a Bardella fino all'intervento a sorpresa di Marine Le Pen, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito il punto del Governo: "Pancia a terra fino a fine legislatura"L'articolo Congresso Lega: Salvini rieletto segretario fino al 2029. Vannacci prende la tessera e apre a nuovi ruoli: “Io Vice? Vedremo.” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Congresso Lega: Salvini rieletto segretario fino al 2029. Vannacci prende la tessera e apre a nuovi ruoli: “Io Vice? Vedremo…” Leggi su Ildifforme.it Si chiude oggi il meeting leghista con l'intervento di. Dopo i colmenti con i sovranisti europei, da Victor Orban a Bardellaall'intervento a sorpresa di Marine Le Pen, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito il punto del Governo: "Pancia a terraa fine legislatura"L'articoloalla: “Io? Vedremo.” proviene da Il Difforme.

Matteo Salvini rieletto segretario per acclamazione al congresso della Lega: in carica fino al 2029 - Matteo Salvini rieletto segretario della Lega per acclamazione, sarà in carica fino al 2029: "Pronti a nuove sfide da affrontare insieme, a testa ... (fanpage.it)

Matteo Salvini è stato rieletto segretario della Lega - Domenica il congresso federale della Lega ha riconfermato come segretario del partito Matteo Salvini. Questo passaggio è avvenuto per acclamazione (non c’è stato quindi un voto dei delegati) ed era am ... (ilpost.it)

Salvini rieletto per acclamazione alla guida della Lega: "La prossima volta sarò solo un delegato" - A Firenze si è concluso il congresso 'nazionale' del partito. Il vicepremier è alla guida del partito dal 2013, quando si chiamava Lega Nord: è stato confermato segretario federale per altri quattro a ... (rainews.it)