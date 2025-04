Congresso Lega a Firenze | Salvini rieletto segretario fino al 2029

Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L'ha deciso il Congresso federale del partito a Firenze oggi, 6 aprile 2025, approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l'unica presentata

Musk: "Spero in un futuro senza dazi tra Usa e Ue". Congresso Lega, Musk: con il terrorismo vedremo uccisioni di massa in Ue. Spero zero dazi in futuro. Musk al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro tra Usa e Ue». Il pressing del partito: Salvini torni al Viminale. Cosa ha detto Elon Musk al congresso della Lega a Firenze. In diretta da Firenze, il congresso della Lega per Salvini Premier. Vannacci al congresso della Lega a Firenze, prevista l’adesione formale al partito. Possibile vice segreteria. Ne parlano su altre fonti

