Congresso Fratelli d'Italia. Pantaloni per la Regione

Simone Anzalone nuovo coordinatore die Francescacandidata alle elezioni regionali. E’ quanto è stato stabilito daldel partito andato in scena ieri mattina nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, dove si è parlato anche di intraprendere la strada verso la fusione di Ascoli Piceno e Folignano. Una fusione strategica, secondo il sindaco Marco Fioravanti che auspica una conclusione favorevole della partita. Intanto, l’assessore Francescasi sente pronta per la nuova sfida elettorale in arrivo: "Sono molto soddisfatta ed emozionata – dice –, mi ha fatto piacere perché avere il sostegno di tutto il coordinamento, di tutto il gruppo, vuol dire che qualcosa è stato fatto, che stiamo lavorando bene. Questo però non porta a rilassarci, anzi, dobbiamo rispondere nel migliore dei modi con impegno per la crescita e la valorizzazione del nostro territorio".