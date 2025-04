Congresso della Lega Salvini sul palco | Puntiamo al 2032 ma sto bene anche da secondo E attacca i 5s | Qui imprenditori nella loro piazza gli influencer

Leggi su Open.online

«Quando penso al tempo che in questi anni ho tolto ai miei figli – che è il mio cruccio più grande – il vostro affetto mi fa capire che è tempo ben investito,per». Bastano gli applausi e i cori con cui viene accolto suldel, a Firenze, per confortare Matteo. Il segretario del Carroccio, candidato unico alla segreteria federale, si avvia verso una riconferma alla guida del partito che dirige dal 2013. Prima del voto, ha tenuto un lungo discorso davanti alla platea, in cui ha ripercorso la storia, mostrando una carrellata di manifesti che hanno segnato le tappe del movimento dal 1990 a oggi. Nell’intervento, è tornato sui temi caldi del momento, difendendoil ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dalle critiche ricevute negli ultimi mesi (tra cui quelle di Andrea Stroppa, braccio destro di Elon Musk), giudicato da alcuni non all’altezza del ruolo.