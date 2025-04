Congresso della Lega Salvini segretario Lega fino al 2029 | congresso lo acclama Consegnata la tessera a Vannacci Meloni pancia a terra fino a fine legislatura

Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L’ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l’unica presentata. L’esito del voto è stato accolto dagli applausi dei leghisti tutti in piedi, riuniti nella Fortezza da Basso per il congresso. Per effetto del nuovo statuto approvato ieri, il suo mandato si allunga. Feedpress.me - Congresso della Lega, Salvini segretario Lega fino al 2029: congresso lo acclama. Consegnata la tessera a Vannacci. Meloni, pancia a terra fino a fine legislatura Leggi su Feedpress.me Matteoè stato confermato, in caricaal. L’ha deciso ilfederale del partito approvando, perzione, la sua candidatura, l’unica presentata. L’esito del voto è stato accolto dagli applausi dei leghisti tutti in piedi, riuniti nella Fortezza da Basso per il. Per effetto del nuovo statuto approvato ieri, il suo mandato si allunga.

Matteo Salvini apre a Firenze il congresso della Lega, Elon Musk in videocollegamento: «Spero zero dazi in futuro. Aumento di attacchi terroristici in Ue: saranno di massa». Musk al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro tra Usa e Ue». Il pressing del partito: Salvini torni al Viminale. Congresso Lega, Le Pen a Salvini: “La nostra battaglia come quella di Martin Luther King”. Video. Congresso Lega, Salvini ancora leader. Zaia: "In questo partito sono nato e qui morirò". Congresso della Lega, Salvini rieletto segretario per acclamazione. Congresso della Lega, Salvini a Firenze: annunciate contestazioni. Ne parlano su altre fonti

Matteo Salvini è stato rieletto segretario della Lega - Domenica il congresso federale della Lega ha riconfermato come segretario del partito Matteo Salvini. Questo passaggio è avvenuto per acclamazione (non c’è stato quindi un voto dei delegati) ed era am ... (ilpost.it)

Salvini segretario della Lega fino al 2029: l'acclamazione e il bagno di folla - Matteo Salvini è stato eletto per la terza volta segretario della Lega. «Io credo che si possa acclamare segretario ... (iltempo.it)

Salvini segretario Lega fino al 2029, congresso lo acclama - atteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l'unica presentata. (ANS ... (msn.com)