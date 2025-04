Conferma docente di sostegno | la richiesta dei genitori non vincola il supplente per il 2025 26

In vista dell'anno scolastico 2025/26, molte famiglie di studenti con disabilità stanno valutando se presentare la richiesta di continuità per il docente di sostegno già incaricato nell'anno in corso. Il termine per farlo è fissato al 31 maggio. Tuttavia, la Conferma non è automatica: la disponibilità del posto e la volontà del docente sono elementi.

