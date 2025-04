Conferenza stampa Conceicao | Queste partite non mi piacciono ecco cosa è importante

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese ha analizzato il pareggio in rimonta ottenuto contro la Fiorentina a San Siro Intervenuto in Conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina 2-2, il tecnico rossonero Conceicao ha dichiarato: MUSAH – «Non mi ricordo neanche cosa ho detto. Sono così coinvolto che non mi ricordo. Può capitare una giornata no». ENNESIMA GARA . Calcionews24.com - Conferenza stampa Conceicao: «Queste partite non mi piacciono, ecco cosa è importante» Leggi su Calcionews24.com : il tecnico portoghese ha analizzato il pareggio in rimonta ottenuto contro la Fiorentina a San Siro Intervenuto indopo Milan-Fiorentina 2-2, il tecnico rossoneroha dichiarato: MUSAH – «Non mi ricordo neancheho detto. Sono così coinvolto che non mi ricordo. Può capitare una giornata no». ENNESIMA GARA .

