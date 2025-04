Conference League | Fiorentina pronta alla sfida contro il Celje

Conference League, che attende la Fiorentina al banco di prova sloveno. Sulla carta (ma guai a errori di sottovalutazione) il piccolo Celje dovrebbe impensierire meno del Panathinaikos. Questione di storia e di valori, ma la squadra di Riera (ex nazionale spagnolo transitato anche dal Liverpool, famosa una sua lite col compagno Felipe Melo ai tempi del Galatasaray) venderà cara la pelle. Il piccolo club sloveno sta scrivendo pagine europee della sua storia col sogno di raggiungere la semifinale. Lì dove però vuole andare la Fiorentina. Chiaro l'obiettivo del gruppo gigliato: andare a giocarsi la terza finale consecutiva a Breslavia il prossimo 28 maggio. Per farlo ci sarà da fare i conti anche con una tra Jagiellonia e Betis Siviglia. Incrocio disegnato da settimane dai bookmankers quello tra i gigliati e gli andalusi, ma la politica di fare un passo alla volta è ormai stata sposata da Palladino e i suoi calciatori.

