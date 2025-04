Condannata a oltre due anni di galera per un tweet contro i clandestini in Uk

Laverita.info - Condannata a oltre due anni di galera per un tweet contro i clandestini in Uk Leggi su Laverita.info Lucy scrisse il post (poi eliminato) dopo la strage in cui morirono tre bimbe. Negati i permessi per vedere la figlia e il marito malato.

Condannata a oltre due anni di galera per un tweet contro i clandestini in Uk. Demansionato dopo due licenziamenti illegittimi: banca condannata a risarcire 500mila euro. Strage di Altavilla, minorenne condannata a oltre 12 anni di carcere. Maltrattamenti alla figlia per oltre 10 anni, mamma condannata a 2 anni di carcere: "In ginocchio sui ceci per ore. Dovevo sempre prendere il massimo dei voti altrimenti venivo punita". Condannata a due anni la donna che guidava l'auto in cui morirono la figlia e la nipote pattinatrici. Ricoverata due volte e poi morta, Asl condannata a maxi risarcimento. Ne parlano su altre fonti

Condannata a due anni la donna che guidava l’auto in cui morirono la figlia e la nipote pattinatrici - Monica Lorenzatti è stata condannata a due anni di reclusione per lo schianto ... che riportò gravi ferite. Le condanne Oltre alla condanna, a Lorenzatti è stata sospesa la patente per due ... (quotidianopiemontese.it)

Calabria, sei condannati per le due minorenni violentate per oltre un anno dal branco - Per oltre un anno quindici uomini e ragazzi, alcuni persino minorenni, hanno abusato di due ragazzine ... li facevano girare tra gli amici. Tre dei condannati erano minorenni all’epoca dei ... (repubblica.it)

Cisliano, uccise la figlia di appena due anni soffocandola: Patrizia Coluzzi condannata a 12 anni - Oltre ai dodici ... L'imputata è stata anche condannata a risarcire i familiari: 650mila euro al padre della bambina, 460mila ai nonni e 800mila agli altri due figli della coppia. (ilgiorno.it)