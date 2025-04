Concorso Polizia 1 500 posti a tempo indeterminato | requisiti e come partecipare

Polizia di Stato ha indetto un Concorso per diplomati finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.500 allievi vice ispettori.La scadenza per l’invio della domanda, da inoltrare esclusivamente online, è fissata a mercoledì 30 aprile 2025.posti riservatiDei 1.500 posti, 250 sono riservati a chi ricopre il ruolo di sovrintendente e altri 250 sono riservati ai poliziotti già in servizio.Ci sono poi anche delle altre riserve:5 posti sono riservati a chi abbia l’attestato di bilinguismo;75 posti sono riservati ai parenti di poliziotti o militari caduti per causa di servizio;30 posti per gli ufficiali che hanno terminato, senza demerito, la ferma biennale;15 posti per i diplomati al Centro studi della Polizia di Stato di Fermo.Limiti di etàOltre ai classici requisiti anagrafici e fisici richiesti da tutti i concorsi per le forze di pubblica sicurezza, per diventare allievo vice ispettore è necessario non avere ancora compiuto il 28° anno d’età. Quifinanza.it - Concorso Polizia, 1.500 posti a tempo indeterminato: requisiti e come partecipare Leggi su Quifinanza.it Ladi Stato ha indetto unper diplomati finalizzato all’assunzione apieno edi 1.500 allievi vice ispettori.La scadenza per l’invio della domanda, da inoltrare esclusivamente online, è fissata a mercoledì 30 aprile 2025.riservatiDei 1.500, 250 sono riservati a chi ricopre il ruolo di sovrintendente e altri 250 sono riservati ai poliziotti già in servizio.Ci sono poi anche delle altre riserve:5sono riservati a chi abbia l’attestato di bilinguismo;75sono riservati ai parenti di poliziotti o militari caduti per causa di servizio;30per gli ufficiali che hanno terminato, senza demerito, la ferma biennale;15per i diplomati al Centro studi delladi Stato di Fermo.Limiti di etàOltre ai classicianagrafici e fisici richiesti da tutti i concorsi per le forze di pubblica sicurezza, per diventare allievo vice ispettore è necessario non avere ancora compiuto il 28° anno d’età.

