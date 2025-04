Concorso PNRR 2 | annullato l’orale per 7 candidati a Cagliari ripetizione della prova a maggio

Concorso PNRR 2, nato per rendere più rapida e snella la procedura di selezione del personale docente, si stanno verificando numerosi ritardi dovuti a imprevisti che rallentano notevolmente l'iter. In particolare, a Cagliari, un'anomalia procedurale ha portato all'annullamento di una prova orale per sette candidati del Concorso per la scuola primaria.

Concorso Pnrr per 60 insegnanti annullato, la prova andrà ripetuta. Valditara: «Risolveremo velocemente». Cosa è successo? Domande e risposte - ANCONA Il Tar delle Marche ha deciso che andrà rifatta la prova pratica con le successive fasi del concorso Pnrr per l'immissione ... il concorso pubblico annullato dal Tar Marche? (msn.com)

Prova orale del concorso a cattedra PNRR2 da rifare, perché la commissione dimentica di estrarre i quesiti. Ecco dove - Succede a Cagliari, per il concorso scuola Primaria. La commissione dimentica di estrarre la domanda disciplinare. L’episodio avrebbe interessato sette candidati, tutti presenti al momento della selez ... (orizzontescuola.it)

Scuola, Tar di Ancona annulla concorso Pnrr in 5 Regioni. Ministero: "Riguarda solo 174 candidati" - aggiungendo come è assolutamente da smentire " che sarebbe a rischio il primo concorso Pnrr per 20.000 insegnanti". "La decisione del Tar, che ha annullato la selezione per i docenti di ... (msn.com)