Ilgiorno.it - Con la primavera Cernobbio si riempie di 200 eventi: teatro, mercatini e laboratori didattici per i più piccoli

(Como), 6 aprile 2025 – Un anno ricchissimo, con 202che spaziano dalla cultura, allo svago fino alla tradizione, ma anche sport o. È la programmazione 2025 presentata dal Comune di, frutto di un lavoro condiviso con le realtà locali e pensato per offrire un’ampia varietà di esperienze. La Biblioteca comunale propone 17 iniziative, mentre Villa Bernasconi si conferma uno dei poli culturali più attivi della città con 72già in programma. Lo sport sarà rappresentato da 7 manifestazioni, e i 14 grandiprevisti costituiranno importanti occasioni di incontro per la comunità. Libreria Bobbato Bambinio Spazio ai bambini Arricchiranno inoltre il calendario 43, dedicati a proposte artigianali, enogastronomiche e tradizionali.