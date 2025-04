Justcalcio.com - Con il titolo nella borsa, Luis Enrique sfida il PSG alla stagione di Ligue 1 imbattuta

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:afferma che Paris Saint-Germain sta mirando a finire lasenza perdere, avendo concluso ildella1 con sei partite da risparmiare.Una vittoria per 1-0 su Angers al Parc des Princes, grazie a un goal del desiderio Dowe, ha aiutato il PSG a un quartodi1 consecutivo e un 13 ° estendente record in totale.In effetti, escluso il 2019-2020 (che è stato interrotto a causa di Covid-19), questa è la sesta volta nei loro ultimi sette titoli che il PSG è stato incoronato prima di maggio. Con 74 punti dopo 28 partite di1 in questa, PSG ha registrato il secondo miglior conteggio di punti in questa fasemassima serie, avendo guadagnato 77 punti nel 2018-19.Il PSG può ancora battere il record di 32 partite di 32 partite di Nantes imbattuto dall’inizio della