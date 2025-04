Comuzzo Juve concorrenza dalla Premier per il difensore | quel club ha inviato più volte scout a visionarlo Ultimissime

JuventusNews24Comuzzo Juve, concorrenza dalla Premier per il difensore: quel club ha inviato più volte scout a visionarlo. Le Ultimissime sul futuro del centraleArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Pietro Comuzzo, giovane difensore di proprietà della Fiorentina che si è messo in mostra in questa stagione attirando su di sé le attenzioni del mercato Juve e non solo.Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione il centrale classe 2005 sarebbe finito nel mirino anche del Manchester United, che avrebbe mandato già osservatori a visionarlo dal vivo diverse volte.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Comuzzo Juve, concorrenza dalla Premier per il difensore: quel club ha inviato più volte scout a visionarlo. Ultimissime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24per ilhapiù. Lesul futuro del centraleArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Pietro, giovanedi proprietà della Fiorentina che si è messo in mostra in questa stagione attirando su di sé le attenzioni del mercatoe non solo.Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione il centrale classe 2005 sarebbe finito nel mirino anche del Manchester United, che avrebbe mandato già osservatori adal vivo diverse.Leggi suntusnews24.com

