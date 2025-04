Como escursionisti bloccati dalla neve a Dosso del Liro | salvati dal Soccorso alpino

Dosso del Liro (Como), 6 aprile 2025 – Sono stati localizzati e salvati grazie all’intervento urgente dei vigili del fuoco del comando di Como, inviati a Dosso del Liro, poco distante dal Bivacco Zeb, sui monti dell'Alto Lago di Como, per il recupero di quattro escursionisti che non riuscivano a procedere lungo un sentiero impervio e innevato. dalla centrale operativa è stato disposto l’invio di due squadre da terra , con un fuoristrada e un quad, provenienti dal distaccamento volontari di Dongo, e una squadra Saf – Speleo alpino Fluviale da Como. L’intervento L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, e in considerazione dell'avvicinarsi della sera, e della distanza da percorrere a piedi, che richiedeva oltre due ore di cammino, rispetto all'ultimo punto raggiungibile con mezzi motorizzati, i vigili del fuoco hanno deciso di richiedere l'intervento dell'elicottero, in modo che potesse raggiungere più velocemente i quattro escursionisti e portarli in un luogo sicuro. Ilgiorno.it - Como, escursionisti bloccati dalla neve a Dosso del Liro: salvati dal Soccorso alpino Leggi su Ilgiorno.it del), 6 aprile 2025 – Sono stati localizzati egrazie all’intervento urgente dei vigili del fuoco del comando di, inviati adel, poco distante dal Bivacco Zeb, sui monti dell'Alto Lago di, per il recupero di quattroche non riuscivano a procedere lungo un sentiero impervio e innevato.centrale operativa è stato disposto l’invio di due squadre da terra , con un fuoristrada e un quad, provenienti dal distaccamento volontari di Dongo, e una squadra Saf – SpeleoFluviale da. L’intervento L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, e in considerazione dell'avvicinarsi della sera, e della distanza da percorrere a piedi, che richiedeva oltre due ore di cammino, rispetto all'ultimo punto raggiungibile con mezzi motorizzati, i vigili del fuoco hanno deciso di richiedere l'intervento dell'elicottero, in modo che potesse raggiungere più velocemente i quattroe portarli in un luogo sicuro.

