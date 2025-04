Come ho conquistato Luisa Ranieri Zingaretti privatissimo

Zingaretti ospite di Domenica In. L'attore è tra i protagonisti della puntata di domenica 6 aprile in onda su Rai 1. "Noi attori siamo tutti narcisisti", ammette senza troppi giri di parole a Mara Venier. In studio Zingaretti promuove il lancio del suo primo film da regista: "Da dieci anni avevo questo desiderio di passare dietro la macchina da presa - spiega -. Ci ho messo un po' di tempo per realizzarlo. Io non volevo essere nel cast ma alla fine l'ho fatto, dopotutto noi attori siamo tutti estremamente narcisisti". Questa storia - svela - "parla di Come noi esseri umani abbiamo la capacità di rimetterci in piedi dopo i colpi della vita. A me queste storie mi hanno sempre toccato profondamente. Mi commuove l'essere umano che si rimette in piedi". Poi il passaggio su Luisa Ranieri, anche lei attrice, nonché sua moglie dal 2012. Liberoquotidiano.it - "Come ho conquistato Luisa Ranieri". Zingaretti privatissimo Leggi su Liberoquotidiano.it Lucaospite di Domenica In. L'attore è tra i protagonisti della puntata di domenica 6 aprile in onda su Rai 1. "Noi attori siamo tutti narcisisti", ammette senza troppi giri di parole a Mara Venier. In studiopromuove il lancio del suo primo film da regista: "Da dieci anni avevo questo desiderio di passare dietro la macchina da presa - spiega -. Ci ho messo un po' di tempo per realizzarlo. Io non volevo essere nel cast ma alla fine l'ho fatto, dopotutto noi attori siamo tutti estremamente narcisisti". Questa storia - svela - "parla dinoi esseri umani abbiamo la capacità di rimetterci in piedi dopo i colpi della vita. A me queste storie mi hanno sempre toccato profondamente. Mi commuove l'essere umano che si rimette in piedi". Poi il passaggio su, anche lei attrice, nonché sua moglie dal 2012.

