Lettera43.it - Come e perché si diventa ultrà di Giorgia Meloni

«Chinazista?», si chiese Dorothy Thompson nel 1941 in un breve saggio scritto per Harper’s Bazar. «Ormai credo di saperlo, avendo vissuto questa esperienza molte volte, in Germania, in Austria e in Francia» e avendo «imparato a conoscere i soggetti: i nazisti nati, i nazisti che la democrazia stessa ha creato, i compagni di viaggio che lo saranno sicuramente. E conosco anche quelli che non diventerebbero mai, in nessuna circostanza, nazisti». Mettendo a fuoco una ventina di potenziali e reali nazisti, Thompson concluse che «una persona gentile nonnazista. Il nazismo non ha nulla a che fare con razza e nazionalità. Fa appello alle persone che non avendo nulla dentro di sé che dica loro cosa gli piace e cosa non gli piace, che si tratti di educazione, felicità, saggezza o un codice, antiquato o moderno che sia,no nazisti».