Colpo Champions della Lazio Isaksen affonda un' Atalanta irriconoscibile

Atalanta - Lazio 0-1 Marcatore: 9'st Isaksen Atalanta (3-4-3): Carnesecchi 6; Djimsiti 5.5, Hien 5, Kolasinac 5.5; Bellanova 5.5, De Roon 5.5, Ederson 5 (32'st Brescianini 6), Zappacosta 6; Cuadrado 5.5 (13'st De Ketelaere 6), Retegui 4.5 (30'st Maldini 6), Lookman 5 (30'st Samardzic 6). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Pasalic, Ruggeri. Allenatore: Gasperini 5. Lazio (4-2-3-1): Mandas 7;

