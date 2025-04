Zonawrestling.net - Collision 06.04.2025 Prima di Dynasty

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Peoria Civic Center di Peoria, Illinois. Una serata di grande azione sul ring con diversi match per prepararsi al PPVe al torneo Owen Hart che inizierà presto.Lo show si apre con l’iconica intro e i fuochi d’artificio. Tony Schiavone ci dà il benvenuto e annuncia che Don Callis sarà al commento con lui stasera, in sostituzione di Nigel McGuinness. Secondo me è bravissimo da commentatore quindi è una bella notizia.Kyle Fletcher & Konosuke Takeshita (w/Don Callis) vs. Powerhouse Hobbs & Tomohiro Ishii (w/Rocky Romero) (3 / 5)Il match inizia con Ishii e Takeshita che si scambiano colpi e shoulder tackle, con nessuno dei due che cede terreno. Fletcher e Hobbs si affrontano successivamente con Fletcher che si vanta dopo un break pulito all’angolo.