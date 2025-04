Cobolli vince il torneo di Bucarest primo titolo Atp

(Adnkronos) – L'azzurro Flavio Cobolli vince il suo primo titolo Atp trionfando nel torneo 250 di Bucarest. Il tennista romano oggi 6 aprile si è imposto in finale sull'argentino Sebastian Baez, numero 36 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, aggiudicandosi il titolo, nella sua seconda finale in carriera sul circuito Atp.

