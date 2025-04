Sport.quotidiano.net - Cobolli vince a Bucarest, è il primo titolo Atp. “Finalmente il giorno è arrivato”

Roma, 6 aprile 2025 - L'attesa è finita: Flavioconquista il suoin carriera nel circuito maggiore aggiudicandosi il "Tiriac Open presented by UniCredit Bank", Atp 250 da 596.035 euro di montepremi che si è concluso oggi sulla terra battuta di. Il 22enne romano, terza testa di serie, ha sconfitto in finale ilfavorito del tabellone, l'argentino Sebastian Baez: 6-4 6-4 in un'ora e 47 minuti di gioco. Perarriva così la prima affermazione in carriera dopo averla sfiorata lo scorso autunno a Washington, dove era stato battuto in finale da Sebastian Korda. Per il giovane azzurro, numero 45 del mondo, anche una bella soddisfazione dopo unscorcio di stagione complicato, tanto da essersi presentato aancora digiuno di vittorie. "Sogno diventato realtà,questo