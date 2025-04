Ilgiornaleditalia.it - Cobolli trionfa a Bucarest, Darderi Re a Marrakech

Primo titolo Atp per il romano, secondo acuto in carriera per l'italo-argentino. ROMA - Giornata super per il tennis italiano. In attesa del rientro sui campi da gioco di Jannik Sinner, che tornerà in scena agli Internazionali di Roma, hanno conquistato oggi due titoli Atp (portando a quota 101 quel