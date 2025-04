Justcalcio.com - CM.com – United e City non si fanno male: 0-0 nel derby di Manchester | Estero

2025-04-06 19:21:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:non si: 0-0 neldiCalciomercato.com HomeLIVE alle 17.30 Getty Imagesnon si. Finisce 0-0 ila Old Trafford nella 31esima giornata di Premier League. Un punto che non fa contenta nessuna delle due squadre: i Red Devils di Ruben Amorim restano impantanati nella seconda metà della classifica, 13esimi con 38 punti; izens di Pep Guardiola non approfittano del pareggio del Chelsea per scavalcare i Blues al quarto posto e restano così a -1 dai londinesi di Enzo Maresca (52 punti per il).