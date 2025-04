Classifica Radio 28 marzo – 3 aprile | Chiamo Io Chiami Tu di Gaia è il brano più ascoltato

Classifica Radio stilata da Earone nella settimana numero quattordici del 2025, abbiamo una nuova numero uno in un podio che vede Gaia, Doechii e The Kolors.Sale dalla #14 alla #10, Alibi di Tananai, che conquista la posizione più alta in Classifica dalla sua release. La ballad insieme al precedente singolo, Booster fa parte della colonna sonora del film di Luca Lucini, L’Amore In Teoria, in uscita nelle sale il 24 aprile. Nel brano, immagini di vita quotidiana si intrecciano e si sovrappongono, suscitando nell’ascoltatore una dolceamara nostalgia e spensieratezza. I cori presenti sono stati registrati live durante alcune date del tour nei palasport dello scorso autunno con le voci del pubblico presente, un regalo nascosto di Tananai ai suoi fan. Scendono dalla #3 alla #9 i Coma Cose con Cuoricini: il terzo estratto da Vita Fusa e giunto decimo al 75esimo Festival di Sanremo è stato certificato disco d’oro. Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 28 marzo – 3 aprile: “Chiamo Io Chiami Tu” di Gaia è il brano più ascoltato Leggi su Metropolitanmagazine.it Nellastilata da Earone nella settimana numero quattordici del 2025, abbiamo una nuova numero uno in un podio che vede, Doechii e The Kolors.Sale dalla #14 alla #10, Alibi di Tananai, che conquista la posizione più alta indalla sua release. La ballad insieme al precedente singolo, Booster fa parte della colonna sonora del film di Luca Lucini, L’Amore In Teoria, in uscita nelle sale il 24. Nel, immagini di vita quotidiana si intrecciano e si sovrappongono, suscitando nell’re una dolceamara nostalgia e spensieratezza. I cori presenti sono stati registrati live durante alcune date del tour nei palasport dello scorso autunno con le voci del pubblico presente, un regalo nascosto di Tananai ai suoi fan. Scendono dalla #3 alla #9 i Coma Cose con Cuoricini: il terzo estratto da Vita Fusa e giunto decimo al 75esimo Festival di Sanremo è stato certificato disco d’oro.

Classifica Radio 2025, settimana 14: Gaia debutta al primo posto. Sanremo 2025: top e flop 50 giorni dopo, nelle classifiche di vendita Fimi-Gfk e negli ascolti delle radio. Gaia con “Chiamo io chiami tu” sale in vetta alla classifica Airplay Radio settimanale a cura di EarOne. Classifica radio Earone – settimana 14: Gaia spodesta i The Kolors e conquista la vetta. Classifiche Airplay, novità 28 marzo: Gaia al comando. Gaia e Noemi volano nella classifica radio, i The Kolors sempre primi con Tu con chi fai l'amore. Ne parlano su altre fonti

Classifica Radio 28 febbraio – 6 marzo: Achille Lauro ritorna al primo posto con “Incoscienti Giovani” - (msn.com)

L'oroscopo del giorno 28 marzo e la classifica: Cancro sereno, Sagittario coraggioso - Il Sagittario sfiora il primo posto in classifica, secondo le previsioni dell'oroscopo del 28 marzo. Per quanto riguarda il Cancro, invece, è sereno e tranquillo come non succedeva da un po'. (it.blastingnews.com)

Classifica musica italiana marzo 2025: top 10 del mese - (lopinionista.it)