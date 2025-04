Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2025: McLaren allunga, Ferrari già distante

Al termine del GP del Giappone laancora in vetta alladeldi F1: la seconda e la terza posizione colte, rispettivamente da Lando Norris ed Oscar Piastri consentono alla scuderia di aumentare il proprio margine rispetto a tutti i rivali.La, invece, con la quarta piazza di Charles Leclerc e la settima di Lewis Hamilton totalizza 18 punti, più di quanti ne avesse colti in tutto nei primi due appuntamenti stagionali, si porta a quota 35 e risale in quarta posizione, scavalcando la Williams.F11.1112. Mercedes 753. Red Bull 614.355. Williams 196. Haas 157. Aston Martin 108. Racing Bulls 79. Sauber 610. Alpine 0