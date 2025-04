Classifica aggiornata Serie A | come cambia dopo Roma Juve si infiamma la lotta al quarto posto

JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Roma Juve, l’elenco aggiornato con la lotta al quarto postoFinisce 1-1 Roma Juve con Shomurodov che risponde alla rete di Locatelli nel primo tempo. Ecco come cambia la Classifica di Serie A.Inter 68 (31)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (31)Bologna 56 (30)Juventus 56 (31)Lazio 55 (31)Roma 53 (31)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Torino 40 (31)Udinese 40 (31)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 31 (31)Cagliari 30 (31)Parma 27 (31)Lecce 26 (31)Empoli 24 (31)Venezia 21 (31)Monza 15 (31)Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Roma Juve, si infiamma la lotta al quarto posto Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24A:, l’elenco aggiornato con laalFinisce 1-1con Shomurodov che risponde alla rete di Locatelli nel primo tempo. EccoladiA.Inter 68 (31)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (31)Bologna 56 (30)ntus 56 (31)Lazio 55 (31)53 (31)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Torino 40 (31)Udinese 40 (31)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 31 (31)Cagliari 30 (31)Parma 27 (31)Lecce 26 (31)Empoli 24 (31)Venezia 21 (31)Monza 15 (31)Leggi suntusnews24.com

Classifica Serie A aggiornata dopo Milan-Fiorentina, ecco cosa cambia. Serie A, la classifica aggiornata. Serie A, la classifica aggiornata: Verona e Cagliari "vedono" la salvezza. Classifica aggiornata Serie A: novità dopo Lecce Venezia. Serie A, la classifica aggiornata dopo Genoa-Udinese. La Lazio aggancia la Juve, Atalanta: terzo posto a rischio. La classifica aggiornata di Serie A. Ne parlano su altre fonti

Serie A, la classifica aggiornata: l'Empoli resta terzultimo, il Torino aggancia l'Udinese - Un punto per tutti: è questo il verdetto delle due gare delle 15 valide per il 31° turno di Serie A. L'Empoli manca dunque l'aggancio. (tuttomercatoweb.com)

La Lazio aggancia la Juve, Atalanta: terzo posto a rischio. La classifica aggiornata di Serie A - Terza sconfitta consecutiva per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e vittoria importantissima per la Lazio in chiave Champions League. 0-1 il finale. (tuttomercatoweb.com)

Classifica Serie A aggiornata dopo Milan-Fiorentina, ecco cosa cambia - Il match tra Milan e Fiorentina, ultimo anticipo del sabato della 31esima giornata di campionato, ha portato a delle variazioni nella classifica della serie A. La gara di San Siro è stata emozionante, ... (msn.com)