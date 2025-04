Sport.quotidiano.net - Civitanovese-Termoli: Ultima Chance per la Salvezza Diretta nel Campionato

L’ultimo treno per la. Viene definita così, in casa, la gara odierna contro il. Che per i rossoblù, ora terzultimi a quota 29 punti, sia davvero l’occasione per restare nella categoria senza passare dai playout non è del tutto certo, ma è fin troppo probabile considerando che al triplice fischio mancheranno soltanto 4 giornate al termine del. Se infatti è difficile immaginare una vittoria del Sora in casa della Sambenedettese (i ciociari, a 4 lunghezze in più sulla, occupano l’ultimo posto disponibile per la), è altrettanto veritiero che perdere oggi significherebbe regalare questa possibilità alla stessa formazione termolese, che dunque andrebbe a +6. Ma i calcoli da poter fare sono fin troppi e includono tanti scenari, tuttavia chi scenderà in campo dovrà concentrarsi esclusivamente sui giallorossi molisani.