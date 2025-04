CIV 2025 al via | Andrea Mantovani pronto per il debutto al Misano World Circuit

2025 parte dal Misano World Circuit. L’autodromo intitolato a Marco Simoncelli sarà teatro delle battaglie nelle 5 categorie del Campionato: SBK, Moto3, SS600, Premoto3 e SS300. Mantovani è carico per iniziare la nuova stagione 2025 e la nuova avventura con il Team D’Ettorre. Durante i test della settimana scorsa sempre sul Circuito Mwc, Andrea e il team hanno svolto un grande lavoro di messa a punto in particolare della ciclistica in vista del primo weekend di gare. Il pilota ha effettuato diversi turni in pista e a fine giornata si è dichiarato particolarmente soddisfatto delle prestazioni ottenute. A questo punto non resta che aspettare il weekend di gare, dove si vedrà un Andrea Mantovani sicuro protagonista e come sua caratteristica sempre in battaglia per le posizioni di testa. Sport.quotidiano.net - CIV 2025 al via: Andrea Mantovani pronto per il debutto al Misano World Circuit Leggi su Sport.quotidiano.net Il campionato CIVparte dal. L’autodromo intitolato a Marco Simoncelli sarà teatro delle battaglie nelle 5 categorie del Campionato: SBK, Moto3, SS600, Premoto3 e SS300.è carico per iniziare la nuova stagionee la nuova avventura con il Team D’Ettorre. Durante i test della settimana scorsa sempre sulo Mwc,e il team hanno svolto un grande lavoro di messa a punto in particolare della ciclistica in vista del primo weekend di gare. Il pilota ha effettuato diversi turni in pista e a fine giornata si è dichiarato particolarmente soddisfatto delle prestazioni ottenute. A questo punto non resta che aspettare il weekend di gare, dove si vedrà unsicuro protagonista e come sua caratteristica sempre in battaglia per le posizioni di testa.

CIV 2025 al via: Andrea Mantovani pronto per il debutto al Misano World Circuit. Dunlop CIV 2025. Si parte da Misano. SBK, Il Dunlop CIV riparte con oltre 130 piloti al via: ecco le entry list 2025. CIV SBK, Pirro Vs Delbianco e la novità Production Bike. Le modifiche alla viabilità dal 10 al 16 marzo 2025 / Avvisi / Novità / Homepage. Pirro pronto al debutto nel CIV 2025. Ne parlano su altre fonti

CIV 2025, Misano. Le gare del sabato: in SBK vince Alessandro Delbianco! [LIVE-RISULTATI] - Pirro cade, riparte e chiude quindicesimo assoluto, nella SS600NG vittoria di Ottaviani. Ecco tutti i risultati ... (moto.it)

SBK, Il Dunlop CIV riparte con oltre 130 piloti al via: ecco le entry list 2025 - SBK: Il Campionato Italiano Velocità ha svelato i nomi dei piloti pronti a darsi a battaglia nella stagione che scatterà questo fine settimana a Misano. Ecco tutti i partecipanti alle categorie ... (gpone.com)

SBK, CIV: il Round a Misano è in diretta su Sky, NOW e FedermotoTV - SBK: Il Campionato Italiano Velocità riparte questo fine settimana dal circuito della Riviera Adriatica. Ecco dove e quando vedere le gare in diretta in tv e in streaming ... (gpone.com)