Cina | Shaanxi registra primo ibis crestato nato in incubazione nel 2025

La Riserva naturale nazionale dell'ibis crestato di Hanzhong, nello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, ha annunciato venerdi' di aver incubato con successo un ibis crestato, il primo dell'anno. Il pulcino pesava 54,1 grammi ed era in buone condizioni di salute, ha riferito la riserva, aggiungendo che un secondo esemplare e' nato ieri, anch'esso con un peso conforme agli standard. Il periodo da marzo a giugno segna la stagione riproduttiva per gli ibis crestati, e il centro di allevamento della riserva continua a combinare cova naturale e incubazione artificiale per garantire una riproduzione efficace. Conosciuto come il "gioiello d'Oriente", l'ibis crestato e' una specie in pericolo critico. Nel 1981, solo sette esemplari selvatici furono scoperti nello Shaanxi. Dopo oltre quattro decenni di conservazione dedicata, la popolazione globale ha ora superato i 10.

