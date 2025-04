Cina | sci primaverile chiude stagione record di 170 mln di turisti sui Monti Changbai

La provincia del Jilin, una forza chiave nell'economia degli sport invernali della Cina, ha salutato la stagione invernale 2024-2025 il 6 aprile presso il Beidahu Ski Resort, con l'evento di "sci primaverile" che ha segnato la fine della stagione e messo in evidenza il crescente profilo del Jilin come destinazione internazionale per gli sport invernali. La stagione 2024-2025 di Beidahu e' stata un punto di svolta, accogliendo oltre un milione di visitatori. I dati a livello provinciale hanno evidenziato una crescita robusta nel settore, con la provincia che ha ricevuto 170 milioni di turisti nazionali e generato 295 miliardi di yuan (circa 40,7 miliardi di dollari) di entrate tra novembre 2024 e marzo 2025, registrando aumenti annui rispettivamente del 35% e del 21%.

