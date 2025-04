Cimitero di Piano gatta abbandonato e senza nuovi loculi | ancora una volta si guarda ai privati

privati la gestione del Cimitero di Piano gatta, da anni priva di una direzione. L'ente ha infatti avviato le procedure per poter valutare delle proposte da parte dei privati per il completamento della struttura, la costruzione. Agrigentonotizie.it - Cimitero di Piano gatta abbandonato e senza nuovi loculi: ancora una volta si guarda ai privati Leggi su Agrigentonotizie.it La giunta comunale di Agrigento insiste sull'idea di offrire aila gestione deldi, da anni priva di una direzione. L'ente ha infatti avviato le procedure per poter valutare delle proposte da parte deiper il completamento della struttura, la costruzione.

