Ciclismo Pogacar il fenomeno vince ancora nelle Fiandre

Pogacar si porta a casa il suo secondo Giro delle Fiandre. Si conferma ancora il fenomeno del Ciclismo: sono 8 le Classiche Monumento per lo sloveno. Nonostante la caduta ci prova fino a 20 km dal traguardo van der Poel, ma non riesce a stargli dietro e chiude terzo con 1 minuto insieme a Pedersen, secondo, e van Aert, quarto. Ottavo Ganna

