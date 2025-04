Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la Giornata Azzurra sul circuito di Pontassieve

(Firenze), 6 aprile 2025 - Sul pianeggiantedella zona sportiva disi è aperta la stagione ciclistica giovanile in provincia di Firenze, con le due gare esordienti e quella per allievi nel ricordo del giovane Tommaso Cavorso e valide per la Coppa Croce-Centro Sangue Aido Donatori Organi. Oltre 200 gli atleti impegnati nella manifestazione organizzata dalla società sportiva Aquila di Ponte a Ema del presidente Francesco Panichi, che ha messo in risalto la bravura e la forza degli esordienti della formazione pisana Coltano Grube e del Pedale Toscano Ponticino, e quella allievi dell’Iperfinish, autentica dominatrice della gara. Nella prova di apertura per esordienti 1° anno volata vincente di Edoardo Stefanini sull’umbro Battistelli e sul compagno di squadra Della Polla già vincitore quest’anno.