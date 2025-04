Ciclismo Giro delle Fiandre 2025 | trionfa un imprendibile Pogacar sul podio Pedersen e van der Poel

Leggi su Sportface.it

La firma di Tadejsul. Il campione del mondo si conferma di un’altra categoria rispetto alla concorrenza e taglia per primo in solitaria il traguardo di Oudenaarde dopo 5:58.42 di gara. Prova di forza straordinaria da parte dello sloveno, che ha messo insieme ben cinque attacchi sui vari tratti in salita prima di staccare definitivamente la compagnia. L’allungo decisivo è arrivato all’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont a una quindicina di km dalla fine, quando nessuno degli altri ha saputo reagire allo scatto sul pavé di Tadej.Alle spalle del vincitore ha chiuso Mads, che ha regolato nella volata a ranghi ristretti Mathieu van dere Wout Van Aert, rispettivamente terzo e quarto. Quinta posizione poi per Jasper Stuyven, davanti a Tiesj Benoot e Stefan Küng.