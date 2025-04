Chivu saggio | Chiesto troppo ad Almqvist commesso un errore

Chivu dopo Massimiliano Farris ha espresso la sua opinione riguardo il pareggio del suo Parma contro l’Inter, nonostante lo svantaggio del primo tempo. L’ex calciatore e allenatore nerazzurro ha parlato anche lui a Rai Radio 1. L’ANALISI LUCIDA – Dopo il 2-2 contro l’Inter, anche Cristian Chivu ha offerto la sua lettura della gara ai microfoni di Rai Radio 1. L’allenatore del Parma, ex difensore nerazzurro, ha evidenziato lucidamente i limiti iniziali della sua scelta tattica, prendendosi umilmente la responsabilità di un primo tempo difficile per i suoi: «Volevamo avere un approccio diverso, soprattutto in fase difensiva, dove abbiamo abbassato molto Almqvist a fare il quinto. Non creare troppa troppa pressione sulla linea difensiva. Come idea non era sbagliata, ma ho sbagliato a mettere in difficoltà Almqvist». Inter-news.it - Chivu saggio: «Chiesto troppo ad Almqvist, commesso un errore» Leggi su Inter-news.it dopo Massimiliano Farris ha espresso la sua opinione riguardo il pareggio del suo Parma contro l’Inter, nonostante lo svantaggio del primo tempo. L’ex calciatore e allenatore nerazzurro ha parlato anche lui a Rai Radio 1. L’ANALISI LUCIDA – Dopo il 2-2 contro l’Inter, anche Cristianha offerto la sua lettura della gara ai microfoni di Rai Radio 1. L’allenatore del Parma, ex difensore nerazzurro, ha evidenziato lucidamente i limiti iniziali della sua scelta tattica, prendendosi umilmente la responsabilità di un primo tempo difficile per i suoi: «Volevamo avere un approccio diverso, soprattutto in fase difensiva, dove abbiamo abbassato moltoa fare il quinto. Non creare troppa troppa pressione sulla linea difensiva. Come idea non era sbagliata, ma ho sbagliato a mettere in difficoltà».

Chivu saggio: «Chiesto troppo ad Almqvist, commesso un errore». Farris analizza: «Nel primo tempo due gol e Inter in controllo». E poi?. Ne parlano su altre fonti

Parma, Chivu: “Ho sbagliato e ho chiesto scusa” - Nel post partita contro l’Inter, Cristian Chivu non cerca alibi. Nessuna esultanza per il pareggio ottenuto in extremis, né per il carattere dimostrato dai suoi ragazzi. L’ex difensore, oggi allenator ... (tuttomercato24.com)

Chivu: “Ho sbagliato nel primo tempo. Brava la squadra a reagire” - "Chiedo scusa ad Almqvist per avergli chiesto troppo, per avergli chiesto di fare una partita un ruolo non suo. Ho chiesto scusa alla squadra". Inizia - ParmaPress24 ... (parmapress24.it)

Parma, Chivu: “Normale emozione contro l’Inter. Ho chiesto scusa alla squadra perché…” - Le parole dell'allenatore degli emiliani in conferenza stampa al triplice fischio di Parma-Inter di questo pomeriggio ... (fcinter1908.it)