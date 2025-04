Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Anna Pettinelli, dal padre della figlia a Stefano Macchi: “Il primo truffato da una ragazzina”

ha rivelato che l’uomo che l’ha resa madre è caduto in un raggiro, queste le parolespeaker: “Per due anni ildi miasi è innamorato di un’altra che non esisteva e che si spacciava per una ragazza che lavorava in una missione in America con i bambini. Parlava benissimo due lingue, l’ha intortato in una maniera pazzesca”.Ma come ha fatto a entrare in contatto con lei? “Queste persone cominciano sempre da un errore, da un ‘oh, scusa, ti ho scritto per sbaglio’, che perdura nei giorni e diventa un rapporto vero e proprio, con telefonate, fotografie e presenze continue. Questo accade sempre dopo una situazione sentimentale finita male. La richiesta di soldi era diventata a un certo punto troppo pressante e lui si è reso conto che dall’altra parte del pc c’era evidentemente una persona che aveva bisogno di soldi immediati.