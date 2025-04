Formiche.net - Chi non decide, verrà deciso da altri. La deterrenza di cui ha bisogno l’Europa

Le crescenti difficoltà degli Stati Uniti nel confermare la propria leadership aprono un dibattito sulla fondazione di un nuovo ordine internazionale e sulla riforma delle istituzioni internazionali.si trova di fronte a una scelta cruciale: continuare a confidare nella protezione strategica americana, sempre più incerta, oppure costruire una propria capacità di difesa credibile e autonoma. L’epoca dell’illusione post Guerra Fredda, in cui pace e sicurezza sembravano garantite una volta per tutte, è finita. Oggi, le minacce sono concrete, ibride, pervasive e la fiducia cieca in Washington non è più sufficiente.La posta in gioco non è soltanto militare: è la sovranità strategica del continente. Senza una difesa europea, l’Unione rischia l’irrilevanza, diventando ostaggio degli eventi e delle decisioni altrui.