Chi era Adriano Colombo il sub morto durante un’immersione nel “cimitero delle auto” del lago di Como

Adriano Colombo è morto nel pomeriggio del 5 aprile dopo un'immersione nei pressi di Moregallo (Lecco). Il sub 63enne avrebbe avuto un malore o un problema tecnico che gli ha impedito di effettuare una corretta risalita. Leggi su Fanpage.it nel pomeriggio del 5 aprile dopo un'immersione nei pressi di Moregallo (Lecco). Il sub 63enne avrebbe avuto un malore o un problema tecnico che gli ha impedito di effettuare una corretta risalita.

Adriano Colombo, chi era il sub morto nelle acque del Moregallo. Adriano Colombo, chi era il sub morto nel lago di Como. Chi era Adriano Colombo, il sub morto durante un'immersione nel "cimitero delle auto" del lago di Como. Sub colpito da malore nel lago di Como: Adriano Colombo è morto a 64 anni. Sub morto dopo un’immersione nel lago di Como, malore fatale per Adriano Colombo al Moregallo. Morto un altro sub al Moregallo, il ramo “maledetto” del Lago di Como: si chiamava Adriano Colombo. Ne parlano su altre fonti

Chi era Adriano Colombo, il sub morto durante un’immersione nel “cimitero delle auto” del lago di Como - Adriano Colombo è morto nel pomeriggio del 5 aprile dopo un’immersione nei pressi di Moregallo (Lecco). Il sub 63enne avrebbe avuto un malore o un problema tecnico che gli ha impedito di effettuare ... (fanpage.it)

Sub morto dopo un’immersione nel lago di Como, malore fatale per Adriano Colombo al Moregallo - Mandello del Lario, soccorsi in azione per due uomini di 63 e 64 anni scesi in profondità e riemersi probabilmente senza rispettare i tempi necessari per la decompressione. Uno di loro è stato traspor ... (msn.com)

La maledizione del Moregallo, un altro sub muore in quel punto del lago di Como: la tragedia di Adriano Colombo - La vittima aveva 63 anni e viveva ad Albiate. L’emersione d’emergenza e l’allarme dell’amico: “Ha la schiuma alla bocca, non respira, non sento il suo battito” ... (msn.com)