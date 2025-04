Chi affrontano Berrettini e Musetti al primo turno di Montecarlo? Svelati gli avversari

Berrettini e Lorenzo Musetti hanno scoperto quali saranno i loro avversari nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. I due tennisti italiani attendevano infatti dei qualificati per fare il proprio debutto sulla terra rossa del Principato e nel pomeriggio odierno si è svolto il sorteggio che ha svelato l'identità dei rivali per l'esordio dei nostri portacolori di punta in Costa Azzurra.Matteo Berrettini se la dovrà vedere con l'argentino Mariano Navone, che ha avuto la meglio sul taiwanese Tseng e poi sul francese Arthur Rinderknech. Il tennista romano, reduce dai quarti di finale al Masters 1000 di Miami, partirà con i favori del pronostico contro il numero 61 del mondo, ma non dovrà sottovalutare il sudamericano, sempre rognoso su questo tipo di superficie. Il nostro portacolori ha vinto l'unico precedente, andato in scena lo scorso anno nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech.

