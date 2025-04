Ilfattoquotidiano.it - Chevron dovrà pagare 745 milioni per i danni causati dalla sua attività petrolifera in Louisiana

La compagniastatunitenseè stata condannata aal governo di una comunità locale dellacirca 745di dollari. Il denaro servirà per aiutare a ripristinare le zone umide che la compagnia ha danneggiato per decenni. Il verdetto probabilmente influenzerà, come precedente, cause legali simili intentate da altre comunità locali o contee nello stato contro altri giganti dell’energia.L’azione legale controintentatacomunità di Plaquemines, è solo una delle almeno 40 che le comunità costiere hanno intentato contro le compagnie di combustibili fossili a partire dal 2013. La causa sosteneva che Texaco, acquistata danel 2000, aveva violato la legge statale per decenni non richiedendo permessi costieri e non rimuovendo le attrezzature per petrolio e gas quando ha smesso di utilizzare un giacimento petrolifero a Breton Sound, che si trova a sud-est di New Orleans.