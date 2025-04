Che tempo che fa | ospiti della puntata di domenica 6 aprile sul Nove e in streaming su discovery+

Torna domenica 6 aprile, a partire dalle ore 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, un nuovo imperdibile appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In studio anche i volti amati del programma: Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti. Protagonista assoluto della serata sarà Usain Bolt, leggenda vivente dello sport mondiale, ospite in esclusiva. L'uomo più veloce di sempre, vincitore di 11 ori mondiali e 8 ori olimpici, è l'unico nella storia ad aver

