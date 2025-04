Che fine ha fatto Antoine Muraccioli e cosa fa oggi?

Antoine Muraccioli inizia a viaggiare per tutto il mondo fin dai vent’anni e rigorosamente in autostop. E’ così che conoscerà il direttore artistico della Disques Vogue, Christian Fechner, che rimarrà colpito dalla sua voce e che lo spingerà a debuttare in pochi mesi con il suo La guerre/Autoruote Europeenne n.4, il suo primo 45 giri. Dato il legame con l’Italia, debutta al Festival di Sanremo due anni più tardi con Pietre, riuscendo a raggiungere la prima posizione delle classifiche con la successiva La tramontana, in cui duetta con Gianni Pettenati. I riflettori rimangono a lungo puntati su Antoine, soprattutto per quell’aria stravagante e internazionale, dovuta ai capelli lunghi e la barba, i vestiti a fiori ed un accento francese che fanno subito colpo nel pubblico italiano. Metropolitanmagazine.it - Che fine ha fatto Antoine Muraccioli e cosa fa oggi? Leggi su Metropolitanmagazine.it Nato in Madagascar nel giugno del ’44, Pierre-inizia a viaggiare per tutto il mondo fin dai vent’anni e rigorosamente in autostop. E’ così che conoscerà il direttore artistico della Disques Vogue, Christian Fechner, che rimarrà colpito dalla sua voce e che lo spingerà a debuttare in pochi mesi con il suo La guerre/Autoruote Europeenne n.4, il suo primo 45 giri. Dato il legame con l’Italia, debutta al Festival di Sanremo due anni più tardi con Pietre, riuscendo a raggiungere la prima posizione delle classifiche con la successiva La tramontana, in cui duetta con Gianni Pettenati. I riflettori rimangono a lungo puntati su, soprattutto per quell’aria stravagante e internazionale, dovuta ai capelli lunghi e la barba, i vestiti a fiori ed un accento francese che fanno subito colpo nel pubblico italiano.

Antoine a Domenica In, che fine ha fatto il cantante di Ti tirano le pietre? Da Sanremo al giro del mondo in b. Nessuna notizia di Antoine Tondo, ora prende corpo l'ipotesi della fuga. Interrotte le ricerche. La Francia perde Antoine Dupont, crociato rotto e Sei Nazioni finito: “Ce la farete anche senza di me”. Antoine de Saint-Exupéry, 80 anni incidente: vita, libri, com'è morto. Griezmann si ritira dalla Francia: cosa fanno gli altri giocatori dei Mondiali 2018. Bernede, dagli assist a Haaland al gol salva Verona: "Mi manda Buffon, volevo la Serie A". Ne parlano su altre fonti

Antoine a Domenica In, che fine ha fatto il cantante di "Ti tirano le pietre"? Da Sanremo al giro del mondo in barca a vela, chi è - Il cantautore e velista Antoine, all'anagrafe Pierre Antoine Muraccioli, sarà ospite nello studio di Mara Venier per la puntata di Domenica In in onda oggi alle 14 su Rai 1. (ilmessaggero.it)

La Francia perde Antoine Dupont, crociato rotto e Sei Nazioni finito: “Ce la farete anche senza di me” - Ora, il giocatore di 28 anni inizierà una lunga convalescenza e probabilmente dovrà rinunciare alla fine della stagione ... fiero di ciò che abbiamo fatto ieri e di tutte le mie forze con voi, ce la ... (eurosport.it)