Che emozione Amici 24 Alessandra Amoroso incinta | il grande gesto di Maria De Filippi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata del 5 aprile c’è stata una nuova puntata del serale di24. Tra gli ospiti scelti daDec’è stata. La cantante, scoperta proprio dal talent di Canale 5, èper la prima volta e c’è stata la sua prima apparizione televisiva mentre è in dolce attesa.Ad24Desi è resa protagonista di unbellissimo nei confronti di, una delle sue pupille. Ma comunque nessuno si sarebbe aspettato un atteggiamento così tenero da parte della padrona di casa, che ha fatto impazzire pubblico in studio e telespettatori.Leggi anche: “Una roba scandalosa: vergogna”.24, eliminazione choc: fuori il più amato dell’edizione24, il bellissimodiDeadA quindici minuti dall’1 di notteDeha fatto apparire in studio, che ha cantato la nuova canzone Cose stupide.