Ilrestodelcarlino.it - Cesena sconfigge Milan 2-0: Giovannini protagonista e autogol di Nissen

(4-3-1-2): Montalti; Manetti (35’ st T. Zamagni), Abbondanza, Valentini, Pitti; Arpino (16’ st R. Domeniconi), R. Campedelli, Castorri; D. Zamagni (26’ st Ronchetti); Perini (35’ st Papa Wade),(26’ st Tosku).All.: N. Campedelli.(4-2-3-1): Longoni; Bakoune (26’ st Di Siena), Dutu,, Perera (1’ st Paloschi); Eletu (1’ st Hodzic), Sala; Bonomi, Ossola (1’ st Perrucci), Ibrahimovic (1’ sr Liberali); Scotti. All.: Guidi. Arbitro: Ursini di Pescara. Reti: 29’ pt, 46’ pt autorete di. Note: ammoniti Manetti,, Liberali; angoli 9 a 4 per il; recupero 3’ e 4’. Vale tanto per la classifica, vale per il prestigio e di sicuro vale tanto per l’autostima di una squadra, ildi Nicola Campedelli, che ha battuto con pieno merito un avversario dal nome altisonante come il