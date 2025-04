Cesaroni addio Fassari | come nacque tutto dalla Dandini

Fassari, romano, morto ieri all'età di 72 anni. Fassari era attore, regista e sceneggiatore. Diplomato alla Silvio D'Amico, al grande pubblico è noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva I Cesaroni (2006-2014) dove interpretava lo zio Cesare, buffo e verace. È stato anche Ciro Buffoni nel film Romanzo criminale di Michele Placido (2005) e ha preso parte al cast di Suburra. Fassari nella sua carriera è passato con grande versatilità dai ruoli comici a quelli drammatici. Dopo aver conseguito il diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio D'Amico” nel 1975, ha iniziato la sua carriera teatrale collaborando con il regista Luca Ronconi in diverse produzioni. Liberoquotidiano.it - Cesaroni, addio Fassari: come nacque tutto dalla Dandini Leggi su Liberoquotidiano.it Un viso simpatico, rassicurante, famigliare per pubblico televisivo e cinematografico. Il mondo dello spettacolo piange per la scomparsa di Antonello, romano, morto ieri all'età di 72 anni.era attore, regista e sceneggiatore. Diplomato alla Silvio D'Amico, al grande pubblico è noto sopratper il suo ruolo nella serie televisiva I(2006-2014) dove interpretava lo zio Cesare, buffo e verace. È stato anche Ciro Buffoni nel film Romanzo criminale di Michele Placido (2005) e ha preso parte al cast di Suburra.nella sua carriera è passato con grande versatilità dai ruoli comici a quelli drammatici. Dopo aver conseguito il diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio D'Amico” nel 1975, ha iniziato la sua carriera teatrale collaborando con il regista Luca Ronconi in diverse produzioni.

